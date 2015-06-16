Умерла певица и актриса Жанна Фриске

Фото krasa-russia.ru Российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием сообщает Lenta.ru. Об этом РИА Новости сообщил ее отец. Звезды шоу-бизнеса выразили скорбь, узнав трагическую новость. «Прощай, моя девочка.... Спи спокойно.... Ты навсегда останешься в моем сердце....», — написала первая солистка российской женской поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова. «Прощай, любимая Жанна… прощай друг… настоящий друг… я плачу… в это невозможно поверить… это жестоко…», — написал певец Филипп Киркоров. Жанна Фриске родилась 8 июля 19