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Шоу-бизнес

Умерла певица и актриса Жанна Фриске

Фото krasa-russia.ru Российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием сообщает Lenta.ru. Об этом РИА Новости сообщил ее отец. Звезды шоу-бизнеса выразили скорбь, узнав трагическую новость. «Прощай, моя девочка.... Спи спокойно.... Ты навсегда останешься в моем сердце....», — написала первая солистка российской женской поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова. «Прощай, любимая Жанна… прощай друг… настоящий друг… я плачу… в это невозможно поверить… это жестоко…», — написал певец Филипп Киркоров. Жанна Фриске родилась 8 июля 19
gorod
Умерла певица и актриса Жанна Фриске
Фото krasa-russia.ru
Фото krasa-russia.ru
 Фото krasa-russia.ru Российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием сообщает Lenta.ru. Об этом РИА Новости сообщил ее отец. Звезды шоу-бизнеса выразили скорбь, узнав трагическую новость. «Прощай, моя девочка.... Спи спокойно.... Ты навсегда останешься в моем сердце....», — написала первая солистка российской женской поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова. «Прощай, любимая Жанна… прощай друг… настоящий друг… я плачу… в это невозможно поверить… это жестоко…», — написал певец Филипп Киркоров. Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве. В 1996 году она начала выступать в группе «Блестящие», в 2003 году начала сольную карьеру. В кино она дебютировала в 2004 году в фильме Тимура Бекмамбетова по фантастическому роману Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», в 2005 году снялась в «Дневном дозоре». Фриске участвовала в таких телепроектах, как «Цирк со звездами», «Сердце Африки», «Империя», «Ледниковый период 2». Также она снималась для журналов Playboy, Penthouse, Maxim и Elle. За работу в кино и шоу-бизнесе Фриске получила ряд наград и премий. В 2013 году у актрисы обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. На помощь ей собрали десятки миллионов рублей, однако лечение оказалось безрезультатным.

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