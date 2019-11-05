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Социум

Университет и ботанический сад будут построены в новом микрорайоне Уральска

Ботанический сад будет располагаться на 40 гектарах и там будут высажены деревья, растущие на территории Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральск Тимербулат Шакиржанов, в конце 2020 года в новом микрорайоне Акжайык уже начнется строительство жилых домов. – Новый микрорайон мы будем застраивать в течение 5-10 лет. Он не будет похож на остальные микрорайоны, там запланирована квартальная застройка с перепадами пяти-, семи- и девятиэтажных зданий. Квартальная застройка предусматривает под собой опреде
Арайлым Усербаева
Университет и ботанический сад будут построены в новом микрорайоне Уральска
Ботанический сад будет располагаться на 40 гектарах и там будут высажены деревья, растущие на территории Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральск Тимербулат Шакиржанов, в конце 2020 года в новом микрорайоне Акжайык уже начнется строительство жилых домов. – Новый микрорайон мы будем застраивать в течение 5-10 лет. Он не будет похож на остальные микрорайоны, там запланирована квартальная застройка с перепадами пяти-, семи- и девятиэтажных зданий. Квартальная застройка предусматривает под собой определенную сетку улиц и расстояние между ними. Как в европейских городах будет плотная застройка. Паводкам микрорайон подвержен не будет, так как там проводились геологические исследования, есть дамбы. Городскую свалку рекультивируют, и её там не будет. Сам микрорайон будет располагаться на 700 гектарах, - рассказал Тимербулат Шакиржанов. Стоит отметить, что в микрорайоне Акжайык не предусмотрены отдельно стоящие здания. Все социальные объекты, магазины и центры досуга и отдыха будут располагаться на первых этажах зданий. – Первые этажи называются "активными фасадами". Там будут размещены детские сады, поликлиники, бутики. Микрорайон Акжайык - это уникальный объект, и там будет комфортно находиться. Упор делается на том, чтобы люди ходили пешком, ездили на велосипедах или на общественном транспорте. Все нужные объекты будут в шаговой доступности. Велодорожки и пешеходные зоны будут абсолютно безопасными для людей. Надземных и подземных пешеходных переходов там не будет. Первыми будут построены 12 кварталов, строительство которых займет у нас около 2-3 лет, еще один год уйдет на проектирование. Одним из ключевых объектов там будет университет с переходом в ботанический сад с 40 гектарами. На этой территории мы хотим высадить деревья, которые растут на территории Казахстана, - добавил Тимербулат Шакиржанов. Стоит отметить, что земли под строительство в новом микрорайоне будут выдаваться через аукционы, а проект дороги к мосту через реку Чаган находится на стадии разработки. – Проектировщик предложил несколько вариантов строительства дороги, ведущей к мосту. На общественных слушаниях он показал только один проект - менее затратный, - заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
строительство Акжайык микрорайон

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