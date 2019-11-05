Университет и ботанический сад будут построены в новом микрорайоне Уральска

Ботанический сад будет располагаться на 40 гектарах и там будут высажены деревья, растущие на территории Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральск Тимербулат Шакиржанов, в конце 2020 года в новом микрорайоне Акжайык уже начнется строительство жилых домов. – Новый микрорайон мы будем застраивать в течение 5-10 лет. Он не будет похож на остальные микрорайоны, там запланирована квартальная застройка с перепадами пяти-, семи- и девятиэтажных зданий. Квартальная застройка предусматривает под собой опреде