В пресс-службе центральной мечети «Имангали» сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях не соответствует действительности и является клеветой. Они отметили, что никаких "подарков" из Атырау в муфтият не поступало.

В соцсетях появились публикации об имаме мечети «Куспан мулла» в Атырау, который, якобы пользуясь своим служебным положением, отправлял рыбу и икру в муфтият и принимал подарки от предпринимателей. Кроме того, священнослужителя обвинили в употреблении насвая и курении анаши.

В пресс-службе центральной мечети «Имангали» сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях не соответствует действительности и является клеветой. Они отметили, что никаких "подарков" из Атырау в муфтият не поступало.

— Совершенно нецелесообразно говорить о том, что, будучи имамом мечети, мулла употребляет насвай, курит анашу и ходит на массаж. Дело в том, что мечеть "Куспан мулла" является одним из крупнейших мест поклонения прихожан в городе Атырау. И так как здесь очень много работы, то основное время имама проходит в мечети, заниматься посторонними делами у имама нет времени, да и статус этого делать не позволяет. Недостоверной является и информация о том, что у имама мечети большое количество домашней скотины. В настоящее время у имама имеется одна корова, один верблюд, — сказано в сообщении.

Пресс-служба центральной мечети также подчеркнула, что информация о том, что имам пользуется своим служебным положением и принимает подарки от предпринимателей Атырау в виде скотины и мяса, не соответствует действительности. Часто предприниматели оказывают благотворительную помощь в оснащении мечети, и вся полученная поддержка фиксируется во внутренних документах. Пресс-служба отметила, что клевета не приветствуется в мусульманской религии.







