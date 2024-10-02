По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

Как в департаменте полиции ЗКО, у 53-летнего жителя района Байтерек нашли шесть кустов конопли со следами возделывания и культивации, высушенные листья серо-зеленого цвета со специфическим запахом. А в хозяйственной постройке обнаружили обрезанную пластиковую бутылку, которая предназначалась для курения.



По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.