Инцидент произошел первого октября на территории штрафной стоянки в Турксибском районе, сообщили в полиции. 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя.

— Экипаж специализированного батальона патрульной полиции остановил Subaru. У владельца авто были неоплаченные штрафы в 1,3 миллиона тенге. Также у него отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство водворили на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся. Находясь в авто, он облил машину и себя бензином и поджог, — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.