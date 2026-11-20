«Уповать на авось - непозволительная роскошь»: Токаев поручил возродить пастбища и нарастить экспорт мяса из Казахстана

Президент поставил перед правительством три ключевые задачи в агросекторе.

На третьем Форуме работников сельского хозяйства Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты развития агропромышленного комплекса Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства заявил, что систему страхования в сельском хозяйстве нужно менять, так как казна не может бесконечно закрывать убытки фермеров от непогоды и болезней скота.

- Засухи, заморозки и болезни животных способны свести на нет годы упорного труда. Уповать на авось в наших климатических условиях - заведомо проигрышная стратегия и непозволительная роскошь. Постоянная компенсация потерь из бюджета не решает эту проблему. Правительству совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка следует разработать и представить конкретные предложения по развитию данного рынка. Надо предусмотреть также меры, направленные на стимулирование аграриев к заблаговременному добровольному страхованию рисков, - сказал Токаев.

Президент отметил, что государство заметно увеличило объёмы кредитования животноводов. С прошлого года в стране запустили 71 товарно-молочную ферму и построили 33 откормочные площадки, делая упор на закупку племенного скота. Теперь этим предприятиям нужно обеспечить стабильную работу.

- Следует обеспечить фермерские хозяйства высококачественными кормами. Также предстоит решить вопрос сбыта готовой продукции. Отдельное внимание нужно уделить возрождению пастбищ и увеличению объема пахотных земель. Важно, чтобы фермерские хозяйства имели доступ к источникам воды, - добавил президент.

Отдельным приоритетом Токаев назвал обновление ветеринарной сферы, без которой невозможно наращивать экспорт.