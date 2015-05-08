Уральца осудили за перевозку героина в баллончике от дезодоранта

Сегодня, 8 мая, в специализированном межрайонном уголовному суде ЗКО вынесли приговор жителю Уральска Ихтияру РОЗАМКУЛОВУ, обвиняемому в перевозке наркотиков в особо крупном размере. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, 22 февраля Ихтияр РОЗАМКУЛОВ приобрел в городе Актобе 315 граммов героина, чтобы потом продать его в Уральске. Далее он разделил наркотик и расфасовал его в два полимерных пакетика, один из которых спрятал в коробке из под чая "Пиала", а второй внутри баллончика из-под дезодоранта "Рексона". Мужчину задержали сотрудники КНБ по приезду в город на автовокзале Уральс