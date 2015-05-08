Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Уральца осудили за перевозку героина в баллончике от дезодоранта

Сегодня, 8 мая, в специализированном межрайонном уголовному суде ЗКО вынесли приговор жителю Уральска Ихтияру РОЗАМКУЛОВУ, обвиняемому в перевозке наркотиков в особо крупном размере. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, 22 февраля Ихтияр РОЗАМКУЛОВ приобрел в городе Актобе 315 граммов героина, чтобы потом продать его в Уральске. Далее он разделил наркотик и расфасовал его в два полимерных пакетика, один из которых спрятал в коробке из под чая "Пиала", а второй внутри баллончика из-под дезодоранта "Рексона". Мужчину задержали сотрудники КНБ по приезду в город на автовокзале Уральс
Анэль Кайнеденова
Уральца осудили за перевозку героина в баллончике от дезодоранта
Сегодня, 8 мая, в специализированном межрайонном уголовному суде ЗКО вынесли приговор жителю Уральска Ихтияру РОЗАМКУЛОВУ, обвиняемому в перевозке наркотиков в особо крупном размере.
narkotiki (1)
narkotiki (1)
 Как стало известно в ходе судебных разбирательств, 22 февраля Ихтияр РОЗАМКУЛОВ приобрел в городе Актобе 315 граммов героина, чтобы потом продать его в Уральске. Далее он разделил наркотик и расфасовал его в два полимерных пакетика, один из которых спрятал в коробке из под чая "Пиала", а второй внутри баллончика из-под дезодоранта "Рексона". Мужчину задержали сотрудники КНБ по приезду в город на автовокзале Уральска. Суд под председательством судьи Райбека ХАЙРБЕКОВА признал Ихтияра РОЗАМКУЛОВА виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ с целью сбыта и приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к принудительному лечению от наркомании. К наказанию судья прибавил неотбытую часть наказания за прошлую судимость. В итоге подсудимый проведет в колонии особого режима 11 лет и 6 месяцев. К слову, 30-летний РОЗАМКУЛОВ в 2000 году был судим за кражу и грабеж. Из мест лишения свободы он вышел в 2003 году по УДО. В 2006 году его вновь осудили, но уже за хранение и сбыт наркотических средств. На свободе РОЗАМКУЛОВ находился с мая прошлого года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
narkotiki (3)
narkotiki (3)
  
narkotiki (2)
narkotiki (2)
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
суд приговор сбыт наркотиков

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article