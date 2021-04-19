Уральцам пригрозили уголовной ответственностью за ложные заявления о краже телефонов

Полицейские рассказывают, что горожане все чаще заявляют о краже телефонов, которые сами же потеряли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов, на сегодняшний день участились случаи, когда уральцы обращаются в полицию с заявлением о хищении телефона, при этом указывают конкретное место и время, когда это могло произойти, а в итоге эти показания являются ложными. - В ходе проведения оперативных мероприятий возбуждаются уголовные дела по статье 188 "УК РК" Кража", и при проведении первоначальных розыскных мероприя