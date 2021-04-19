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Происшествия Социум

Уральцам пригрозили уголовной ответственностью за ложные заявления о краже телефонов

Полицейские рассказывают, что горожане все чаще заявляют о краже телефонов, которые сами же потеряли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов, на сегодняшний день участились случаи, когда уральцы обращаются в полицию с заявлением о хищении телефона, при этом указывают конкретное место и время, когда это могло произойти, а в итоге эти показания являются ложными. - В ходе проведения оперативных мероприятий возбуждаются уголовные дела по статье 188 "УК РК" Кража", и при проведении первоначальных розыскных мероприя
Кристина Кобина
Уральцам пригрозили уголовной ответственностью за ложные заявления о краже телефонов
Полицейские рассказывают, что горожане все чаще заявляют о краже телефонов, которые сами же потеряли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральцы стали чаще обманывать полицейских
Уральцы стали чаще обманывать полицейских
Как рассказал заместитель начальника управления полиции Уральска Нурлан Бисенов, на сегодняшний день участились случаи, когда уральцы обращаются в полицию с заявлением о хищении телефона, при этом указывают конкретное место и время, когда это могло произойти, а в итоге эти показания являются ложными. - В ходе проведения оперативных мероприятий возбуждаются уголовные дела по статье 188 "УК РК" Кража", и при проведении первоначальных розыскных мероприятий выясняются другие обстоятельства. К примеру, 11 апреля к нам обратилась местная жительница с заявлением о краже, она указала что у нее был похищен телефон в автобусе: она указала, сколько остановок успела проехать и примерное время нахождения в общественном транспорте. Мы изучили записи видеокамер, расположенных на остановочных павильонах. Было установлено, что потерпевшая действительно ехала на автобусе в указанное время, но при выходе из него по камерам видеонаблюдения зафиксировано, что ее телефон был в кармане, после этого она садится в такси и уезжает.  После просмотра видео она изменила показания, якобы телефон был похищен в другом месте. И таких примеров много. Бывало, пишут заявление, что украли телефон, а когда мы запрашиваем данные через операторов сотовой связи, выясняется, что он был выключен за два дня до пропажи, - рассказал Нурлан Бисенов. Заместитель начальника управления полиции Уральска говорит, что потерпевшие все чаще и чаще дают заведомо-ложную информацию. При этом заставляют выполнять сотрудников полиции ненужную работу. - Мы попросту тратим время, людские ресурсы, проводим оперативно-розыскные мероприятия, которые можно было не проводить, если потерпевшие не вводили в заблуждение нас на начальном этапе, - отмечает Нурлан Бисенов. - Сейчас рассматривается вопрос по таким фактам о возбуждении уголовного дела по статье 419 УК РК "Ответственность за заведомо ложный донос", которая предусматривает лишение свободы сроком на три года. Поэтому хотелось попросить, чтобы обратившиеся к нам указывали конкретную информацию. Стоит отметить, что в управление полиции города Уральска в среднем в сутки поступает от 10 до 20 заявлений от горожан, из них один два заявления с недостоверной информацией. - На 16 апреля этого года было зарегистрировано 411 фактов краж, за аналогичный период было зарегистрировано более 600 краж, - пояснил Нурлан Бисенов. - Некоторые люди указывают о краже телефона, когда даже просто потеряют его. Скажу, что любое заявление рассматривается в обязательном порядке, и потерянный телефон мы также ищем.

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Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено пресс-службой управления полиции Уральска
кражи

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