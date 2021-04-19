Погода на 20 апреля

На западе Казахстана похолодает, к тому же ожидается ветер. По информации РГП "Казгидромет", 20 апреля в Уральске ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5, дождь. В Атырау будет ветер до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В Актобе будет ясно, днем +9, ночью -3. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +24 градуса, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями пр