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Социум

Погода на 20 апреля

На западе Казахстана похолодает, к тому же ожидается ветер. По информации РГП "Казгидромет", 20 апреля в Уральске ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5, дождь. В Атырау будет ветер до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В Актобе будет ясно, днем +9, ночью -3. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +24 градуса, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями пр
gorod
Погода на 20 апреля
На западе Казахстана похолодает, к тому же ожидается ветер.
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Сильный ветер ожидается в ЗКО
По информации РГП "Казгидромет", 20 апреля в Уральске ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5, дождь. В Атырау будет ветер до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В Актобе будет ясно, днем +9, ночью -3. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +24 градуса, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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