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Социум

Уральцам шлют фейковые сообщения от лица нового акима города

В мессенджере WhatsApp распространяются сообщения от имени акима города Мурата Байменова. Мошенники используют номер, не принадлежащий акиму, и рассылают фейковые сообщения.
Жулдызхан Хасангалиева
Уральцам шлют фейковые сообщения от лица нового акима города

В мессенджере WhatsApp распространяются сообщения от имени акима города Мурата Байменова. Об этом он сообщил в социальных сетях. Мошенники используют номер, не принадлежащий акиму, и рассылают фейковые сообщения.

– Друзья, в настоящее время в мессенджере WhatsApp неизвестные лица рассылают людям сообщения якобы от моего имени. Обращаю внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер мне не принадлежит. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, — пишет глава города.

Напомним, что подобные рассылки уже отправлялись от лица областного акима и акима Бурлинского района. 

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