По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, в прошлом эпидсзоне в области зарегистрированы более 21 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. – Заболеваемость детей до 14 лет составила более 15 тысяч случаев. Первый случай гриппа выявлен в ноябре прошлого года. Всего в эпидсезоне 2018-2019 года по ЗКО было зарегистрировано 113 случаев гриппа. Помимо гриппа в области циркулируют и гриппоподобные вирусы. В основном выявляются риновирус, РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и аденовирусная инфекция, - сообщил Нурлыбек Мустаев. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа, по словам санврачей, является вакцинация. Ежегодно в области прививки от гриппа получают более 10% населения. – В 2019 году за счет местного бюджета закуплено 65 тысяч доз вакцины против гриппа. Закуплена вакцина «Гриппол плюс» производства Россия. На эти цели были потрачены свыше 56 миллионов тенге. Прививки против гриппа бесплатно смогут получить часто болеющие дети, состоящие на диспансерном учете, пожилые люди, проживающие в домах престарелых, дети из детских домов, беременные во втором и третьем триместре беременности, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и медицинские работники. Хочется отметить, что каждый желающий может получить прививку против гриппа, которая проводится в частных прививочных кабинетах и поликлиниках по месту жительства. Цена за вакцину колеблется от двух до трех тысяч тенге, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметит, что Нурлыбек Мустаев в прививочном кабинете городской поликлиники №1 получил вакцину против гриппа, чтобы на своем примере показать необходимость иммунизации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.