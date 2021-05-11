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Социум

Уральцев начали вакцинировать от COVID-19 в торговом доме

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся на первом этаже в здании торгового дома "Московский", сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД". Сегодня, 11 мая, в Уральске заработал еще один пункт вакцинации. Он расположен в здании торгового дома "Московский". По словам представителя администрации рынка Елены Кармеевой, помещение предоставлено на безвозмездной основе и полностью соответствует всем санитарным требованиям. – У нас сегодня первый день работает медпункт для вакцинации населения. Работаем совместно с управлением здравоохранения. Здесь могут привиться арендаторы, покупатели и
Арайлым Усербаева
Уральцев начали вакцинировать от COVID-19 в торговом доме
Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся на первом этаже в здании торгового дома "Московский", сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД".
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Сегодня, 11 мая, в Уральске заработал еще один пункт вакцинации. Он расположен в здании торгового дома "Московский". По словам представителя администрации рынка Елены Кармеевой, помещение предоставлено на безвозмездной основе и полностью соответствует всем санитарным требованиям. – У нас сегодня первый день работает медпункт для вакцинации населения. Работаем совместно с управлением здравоохранения. Здесь могут привиться арендаторы, покупатели и все желающие. Это сделано для того, чтобы люди начали активнее вакцинироваться. У нас есть около 600 арендаторов, в день наш рынок могут посещать до двух тысяч человек. Наш торговый дом работает с 10.00 до 19.00 с понедельника до субботы, - рассказала Елена Кармеева. Стоит отметить, что за три часа работы в прививочном пункте вакцину получили 17 человек. Арендатор бутика в торговом доме Болат Никанов говорит, что давно планировал получить вакцину. – Я решил получить прививку от COVID-19 для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Думаю, что это единственный способ победить болезнь. В прошлом году болела супруга. Я полностью доверяю нашему минздраву. Через 21 день приду за вторым уколом, - говорит  Болат Никанов. К слов, из 17 привившихся 16 предпочли привиться российскую вакцину "Спутник V". Лишь одна девушка решила получить арабскую вакцину Hayat-Vax. По словам врача-терапевта поликлиники №3 Оксаны Чабан, люди сами выбирают, какой вакциной привиться. – Обе прививки делаются с промежутком от 21 до 45 дней. Люди пока мало знают об арабской вакцине, поэтому многие предпочитают российскую, - рассказала Оксана Чабан.
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
Уральцев начали вакцинировать на рынке
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вакцина рынок

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