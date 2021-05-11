Уральцев начали вакцинировать от COVID-19 в торговом доме

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся на первом этаже в здании торгового дома "Московский", сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД". Сегодня, 11 мая, в Уральске заработал еще один пункт вакцинации. Он расположен в здании торгового дома "Московский". По словам представителя администрации рынка Елены Кармеевой, помещение предоставлено на безвозмездной основе и полностью соответствует всем санитарным требованиям. – У нас сегодня первый день работает медпункт для вакцинации населения. Работаем совместно с управлением здравоохранения. Здесь могут привиться арендаторы, покупатели и