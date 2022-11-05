Уральцев наказали за незаконную сдачу жилья иностранцам

Часть нарушителей выявили в ходе рейдов, передаёт телеканал «Астана». Фото с сайта pexels.com Но чаще о таких фактах сообщают анонимно, рассказали в департаменте государственных доходов. После объявления частичной мобилизации в России, в Приуралье прибыло 70 тысяч иностранцев. Выявлено 70 казахстанцев, которые зарабатывали на приезжих и не платили налоги. Пять из них осудили, они оплатили 45 тысяч тенге штрафа. Известно, что в Уральске остались проживать около двух с половиной тысяч россиян. Ситуация на границе давно стабилизировалась, цены на жильё снизились. Тем не менее, продолжается работа