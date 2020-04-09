Удостоверение у жителей города должно быть с собой даже при походе в аптеку и в магазин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В селах Атырау люди живут без удостоверений личности Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай на брифинге в РСК рассказал, что 6 апреля вышло постановление главного государственного санитарного врача Мадениета Танауова. Согласно постановлению, в целях соблюдения ограничительных мер в период чрезвычайного положения в Республике Казахстан, а также в целях недопущения распространения КВИ по городу необходимо:
  1. При передвижении по городу Уральск при себе иметь документ удостоверяющий личность;
  2. При передвижении вне мест проживания (в местах скопления людей) носить маску, использовать одноразовые перчатки и иметь антисептики для обработки рук;
  3. Запретить проведение торжественных, памятных мероприятий в жилых домах, квартирах и т.д.
На данный момент внедрено мобильное приложение Smart Uralsk режим «я на карантине, для тех находящихся на домашнем карантине. Санитарным карантинным пунктам г.Уральск  (блокпосты) автопереходов на въезде/выезде города: - Проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией, анкетированием всех лиц, прибывающих из-за рубежа, водители, перевозчики и других во всех пунктах пропуска; - Анкетирование пассажиров, водители, перевозчики и других в пунктах пропуска автопереходов проводить согласно приложения 1; - Обработка данных системой распознавания анкет с передачейих в веб-приложение Министерство здравоохранения РК в течение двух часов после прибытия, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. - По городу много людей двигаются на личном автотранспорте, в связи с этим каждый гражданин должен иметь при себе удостоверение личности, справку с места работы для тех организации деятельность которых включена в список отраслей утвержденных оперативным штабом, а также схему маршрута движения от дома до работы и обратно и по городу в случае если работа связана с доставкой товаров. Данные схемы маршрутов движения должна быть утверждены руководителем организации. Для передвижения за продуктами питания и в аптеку в радиусе не более 2-х км от места проживания необходимо при себе иметь удостоверение личности, - пояснил Мирас Мулкай. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 9 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 759, вылечились 54 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  