После теста на коронавирус они приступят к своим прямым обязанностям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 88 Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 сотрудников департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Атырауской области скоро пополнят ряды своих коллег. С 20 марта по 7 апреля этого года они находились в Алматы, где оказывали содействие в нормализации эпидемиологической ситуации южной столицы Казахстана. Как рассказали в департаменте, по возвращению атырауские эпидемиологи будут помещены в карантинный стационар, где пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. При отрицательном результате они приступят к своим прямым обязанностям - созданию условий по соблюдению санитарных норм и правил в режиме ЧП в Атырауской области. - В частности, прибывшие эпидемиологи будут вести работу по локализации очагов заражения, выявлению контактных больных, профилактикой инфекционных заболеваний, установлением анамнеза вновь заболевших Covid-19, - сообщили в департаменте контроля качества безопасности товаров и услуг Атырауской области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 9 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 759, вылечились 54 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.