Новый сервис начнет работать с 10 апреля. Открыть счет для получения пособия в 42500 тенге можно будет не выходя из дома Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 апреля Kaspi.kz запускает новый сервис. Теперь клиенты банка смогут открыть счет Kaspi Gold в мобильном приложении Kaspi.kz и получить номер счета для пособия 42 500 ₸енге не выходя из дома. ⁣ - Мы очень переживаем, что казахстанцы в условиях карантина идут в отделения банков, чтобы открыть счет для получения пособий. Наша команда в рекордно короткие сроки запустила инновационный сервис с применением самых современных технологий. Нашим любимым клиентам не надо больше идти в отделения и стоять в очередях. Теперь открыть счет Kaspi Gold можно онлайн, прямо в мобильном приложении Kaspi.kz, не выходя из дома. И использовать номер счета получения пособий, - прокомментировал запуск нового сервиса глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе на странице банка в Instagram. ⁣ Открыв счет Kaspi Gold, клиенты смогут: ⁣• сразу получить номер счёта для пособия 42 500 ₸; ⁣• снимать деньги в Kaspi Банкомате прямо со счета через Kaspi QR или ИИН; ⁣• пополнять счет через любой Kaspi Банкомат и Терминал; ⁣• делать переводы на любую Kaspi Gold; ⁣• оплачивать без комиссии более 5 000 услуг на Kaspi.kz; ⁣• делать покупки в Магазине на Kaspi.kz. ⁣ Как отметили в банке, когда карантин будет снят, казахстанцы смогут получить пластиковую карту Kaspi Gold в любом отделении Kaspi.kz и делать покупки с картой в магазинах.  