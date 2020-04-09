После ДТП девочка находилась в коме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из больницы выписали 6-летнюю дочку автоледи, столкнувшуюся с полицейской машиной в Уральске ДТП на проспекте Абулхаир хана произошло около двух месяцев назад. Тогда в районе остановки С. Тюленина столкнулись автомобили Toyota Camry и Kia, от удара Toyota перевернулась на крышу. Женщину и ребенка, которые находились в Kia, забрала карета скорой помощи. 6-летняя дочь автоледи попала в реанимацию и находилась в коме. Мама девочки Анастасия Рублева рассказала, что когда она попала в больницу у нее было очень тяжелое состояние. - Врачи держали ее в искусственной коме, потому что ей нельзя было даже шевелиться. Тогда у нее в трех местах лопнул череп, на 0,3 мм был сдвинут мозг, была сломана ключица, образовалась большая гематома в голове, ей зашили губу, - вспоминает Настя. Со слов Анастасии, сейчас ее дочь Валерия продолжает интенсивное лечение на дому. - Нас выписали из больницы 5 марта. Находимся под постоянным наблюдением врачей. Еще ближайшие пять лет нам предстоит реабилитация. Мы хотели поехать в Самару, но пока не можем, потому что границы закрыты. Моей дочери крупно повезло, что она выжила. У нее были травмы, не совместимые с жизнью, мы каждую секунду молились, чтобы она жила, - говорит Настя. - Теперь мы хотим лишь справедливого расследования и чтобы наш ребенок полностью восстановился. Мама девочки делится, что Валерия самостоятельно ходит, кушает и уже начала заниматься учебой на дому. Напомним, после ДТП стало известно, что за рулем Toyota находился сотрудник полиции. Он был на служебном авто. Женщина хотела добиться справедливости и искала свидетелей аварии. Также выяснилось, что полицейский попал в ДТП с подложными госномерами. Свидетелей ДТП ищет автоледи, столкнувшаяся с полицейской машиной в Уральске Фото предоставлено Анастасией Рублевой  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    