Трагедия произошла 9 апреля в селе Актау Таскалинского района в доме по ул. Сулейменова. Именно там начался пожар. - Возгорание началось в 1.44 в частном жилом доме на площади 80 кв. м. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливается. Пожар ликвидирован в 03.45 силами службы пожаротушения ДЧС ЗКО, - сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. При тушении были обнаружены обгоревшие трупы женщины и ее дочерей. - 9 апреля в 01:50 при тушении пожара частного дома были обнаружены обгоревшие тела жительницы поселка и её двух дочерей. По подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан супруг женщины 1986 года рождения, который пытался покончить жизнь самоубийством, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. В настоящее время подозреваемый находится в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство".