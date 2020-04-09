Бесконечные сбои в интернете, в работе программы "Кунделик", психоэмоциональное напряжение и другие трудности приходится ежедневно переживать тысячам педагогов во время дистанционного обучения. Корреспонденты "МГ" поговорили с учителями и узнали, каково это работать дистанционно.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Первые дни дистанционного обучения дались нелегко педагогам, школьникам и родителям. Многочисленные проблемы со сбоями в интернете, в работе программы "Кунделик", а также нашумевшая история с программой Zoom изрядно потрепали нервы всем участникам образовательного процесса.
По словам педагогов, онлайн-обучение намного сложнее традиционного, когда ученики сидят за партами и внимательно слушают учителя.
– Сказать честно, к переходу на дистанционное образование казахстанские школы не готовы. Для нас это новшество, неожиданность. Конечно, мы все понимаем, что в нынешней ситуации в условиях пандемии - это было самое оптимальное решение. Для того чтобы обезопасить детей, мы были вынуждены перейти к онлайн-обучению. Но есть и обратная сторона медали, о которой большинство людей предпочитают молчать. Первая проблема - это интернет, он настолько не приспособлен к такой загруженности, что начинает "виснуть" почти сразу же. Вторая проблема - это работа программы "Кунделик", туда невозможно ничего загрузить. Так еще и существует ограничение до 5 мегабайт. Если файл весит больше, то нужно архивировать, - говорит педагог из ЗКО.
Учителя говорят, что вынуждены 24 часа быть "в сети". Ведь у каждого из них минимум по 100 учеников, которые после видеоуроков в обязательном порядке должны выполнить материалы для закрепления пройденной темы.
– День у нас начинается с того, что мы в чат "скидываем 10- 15-минутные видеоуроки. Далее через программу Zoom подключаемся к конференции, где дети могут задать вопросы. Далее через мессенджер WhatsApp мы скидываем каждому ученики задания. До вечера дети должны их выполнить и мне скинуть ответы. Я до утра следующего дня должна всех проверить, выставить оценки. Если бы у меня было 25-30 учеников, то проблем не было бы. Но я преподаю английский язык и у меня 180 учеников. На проверку их заданий уходят часы, иногда бывает, что приходится сидеть до утра. Не говорю о психологическом напряжении, которое присутствует каждый день. К ночи у меня начинают болеть глаза, появляется недомогание, болит голова, спина, поясница. Кроме этого, у меня еще двое своих детей, которым тоже нужно уделить внимание. Им тоже нужно помочь с уроками, - говорит другой учитель региона.
Вместе с тем, учителя говорят, что не все родители относятся с пониманием к сложившейся ситуации. Многие мамы и папы порой игнорируют просьбы учителей о том, чтобы уделяли внимание детям во время дистанционного обучения.
– Много недопонимания поступают и со стороны родителей. Многие помогли нам организовать дистанционное обучение, но есть и такие родители, которые, так скажем, относятся легкомысленно к новому формату обучения. Иногда дети не вовремя выходят на связь, не вовремя выполняют задания. Это все отрицательно сказывается на учебном процессе. Телеуроки, транслируемые на отечественных каналах, зачастую дети и родители просто не понимают. Кроме этого, руководство школы каждое утро делает обзвон, требуя предоставить отчет о проделанной работе. Объем работы очень большой, - негодуют педагоги.
- Не знаю, когда и мы и дети более или менее привыкнем к такому обучению. Но сейчас очень сложно. Скидываю задания в чат, тут же 25 детей переспрашивают, комментируют, потом теряется само задание. Убираю возможность писать в чат, так они в личку выходят. Это дети, у них миллион вопросов и это абсолютно нормально, но вот прямо сейчас всем нам сложно, - говорит учитель начальных классов.
У родителей школьников проблем не меньше. Если раньше многие мамы и папы пытались ограничить время использования гаджетов для детей, то сейчас они вынуждены сами просить, чтобы дети взялись за телефоны и планшеты.
– Бедствие какое-то. Каждый день дети часами сидят с гаджетами и перед телевизорами. Но это полбеды. Мой ребенок самостоятельно просто не усваивает новую тему. Я сама работаю, поэтому целый день сидеть рядом и контролировать весь процесс я не могу. Да еще и эти проблемы с интернетом. В общем, я очень надеюсь, что весь этот кошмар закончится в скором времени и все вернется в прежнее русло, - говорит мама ученика пятого класса.
- Только сейчас поняла, насколько сложно быть учителем и работать с детьми. Помогаю своему с уроками, так пока все 20 учеников не поздороваются в чате и не переспросят, урок не начнется. Потом они переспрашивают задания, успевают в чате друг с другом поругаться, мы в это время не поймем, что нам задали и какое упражнение делать. Труба в общем, - сетует другая мама.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 9 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 759, вылечились 54 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
. 9 апреля в регионе были выявлены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшими оказались двое граждан Узбекистана
, которые занимаются перевозкой грузов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.