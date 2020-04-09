Иллюстративное фото из архива "МГ" - На территории области полицейские совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности провели мероприятие по обеспечению общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях. В ходе данного мероприятия выявлена преступная группа, состоящая из приверженцев деструктивного религиозного течения, которые занимались вымогательством денег с граждан на территории города Атырау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 194 ч.3 УК РК "Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.