До конца 2020 года в рамках проекта «Социальный ID гражданина Казахстана» казахстанцам выдадут бесплатные универсальные социальные карты. В первую очередь ими обеспечат пенсионеров и получателей социальной помощи от государства. - Рассматривались различные варианты, в том числе с использованием QR-кодов и смартфонов с технологией NFС. Однако такие решения были отклонены в связи с определенными сложностями. Во-первых, многие граждане не имеют или не умеют пользоваться смарт-устройствами. Во-вторых, пока не все жители регионов имеют доступ к интернету. А ID карта - в виде обычной пластиковой карты с онлайн и офлайн функционалом является самым сбалансированным решением. Практически все граждане знают, как ею нужно пользоваться», - объясняет заместитель директора департамента развития и сопровождения ИС по установлению инвалидности и оказания социальных услуг АО «Центр развития трудовых ресурсов» Алишер Елюбаев. На универсальной карте будут объединен ряд госуслуг: получение пенсий и пособий, ею же можно оплачивать проезд в общественном транспорте, рассчитываться за товары и услуги в торговых, медицинских и других сетях. По социальной карте можно будет получать 50% скидки на проезд, 100% возмещение отдыха в санатории. При этом в карту включен и так называемый «целевой контроль». Он означает, что перечисленные государством денежные средства взамен натуральных льгот (например, на детское питание, оплату проезда в городском транспорте) невозможно будет потратить на другие цели. Внедрение универсальной карты проводится в рамках проекта «Социальный ID гражданина Казахстана», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения и АО «ЦРТР». Проект прошел успешную апробацию в Актобе, и теперь начинается его внедрение во всех регионах страны. Получить такую карту смогут все казахстанцы. В первую очередь их будут выдавать пенсионерам, получателям всех видов государственных пособий, а также школьникам. Универсальные социальные карты будут выдаваться бесплатно. Выдачей карт займется АО «Казпочта». При этом в течение нескольких лет будет сохраняться альтернативный способ получения пособий и пенсий – в кассах отделений АО «Казпочта». Полный переход на универсальную карту, согласно решению правительства, должен завершиться к 2023 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.