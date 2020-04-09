Полицейские совместно с волонтерами продолжают работу по выявлению нарушений режима ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в департаменте Актюбинской области, на 9 апреля стражами порядка пресечено 267 фактов нарушений режима ЧП по области.
- Из них 248 по статье 476 КоАП РК " Нарушение режима ЧП", в том числе 55 человек подвергнуты аресту, наложено 107 штрафов, 20 предупреждений, 60 материалов направлено в суд. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения" выявлено 19 нарушений, в том числе наложено 12 штрафов, 6 арестов и один материал направлен в суд. 15 человек пытались незаконно объехать блокпосты, за четверо были арестованы и двое оштрафованы. 9 материалов направлены в суд, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области.
Кроме того, полицейские совместно с волонтерами ежедневно проводят патрулирование улиц и дворов города с целью пресечения и выявления лиц, находящихся на улице без специальных пропусков.
К примеру, 7 апреля на 30-летнего актюбинца полицейские составили административный протокол по статье 476 КоАП РК, который собрал у себя дома гостей и коллег. Административный материал направлен в специализированный административный суд Актобе для принятия решения.
Департамент полиции Актюбинской области просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Все эти мероприятия проводятся в целях профилактики нераспространения инфекции.
- Просим соблюдать меры безопасности, носить средства индивидуальной защиты (маски и медицинские перчатки), не выходить на улицу без крайней необходимости, - обратились к населению в ведомстве.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 9 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 764, вылечились 54 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
