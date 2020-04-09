По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается 12 градусов выше нуля, ночью +4. В Атырау днем до +15 градусов, ночью +5. В Актобе облачно, днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла, ночью +3. В Актау будет солнечно. Днем +13 градусов, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.