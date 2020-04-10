Иллюстративное фото из архива "МГ" Возможная задержка сроков рассмотрения заявок на выплату 42 500 тенге в связи с потерей дохода в период ЧП связана с большим количеством дублирующих заявок, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. - Многие граждане подают обращения повторно. По состоянию на 8 апреля из 3,1 млн обращений подано 1,3 млн дублирующих заявлений, – сообщили в Минтруда. Изначально срок проверки данных и рассмотрения заявлений установили в семь рабочих дней, позже сократили его до трёх рабочих дней. Но многие так и не дождались ответа после подачи заявлений. Минтруда призывает граждан не переживать – каждую заявку рассмотрят. - Просим граждан не переживать, если по истечении трёх рабочих дней они не получили уведомление о назначении выплаты. По каждому обращению после проверки данных информация о принятом решении будет доведена до заявителя, – пообещали в ведомстве. Все обращения проходят тщательную проверку в различных информационных базах по нескольким параметрам, в числе которых: - сверка ФИО; - ИИН; - номера банковского счёта; - проверка данных по трудовой деятельности и др. При проверке данных уже выявили факты, когда на выплату 42 500 тенге подали люди, которым она не положена. Частые причины отказа: - Заявку подают работающие граждане. - Заявители указывают неправильные или чужие банковские счета, либо счета в банках, которые уже не работают. - Подаются заявления за покойных лиц или за граждан, проживающих за границей. - Заявления подают граждане, которые никогда не участвовали в системе социального страхования и не делали никаких отчислений. Подобных фактов выявили более 405 тысяч. - Чтобы их обнаружить, а также исключить дублирующие обращения, требуется тщательная проверка данных по каждому из 3,1 млн поданных заявлений. Поэтому срок рассмотрения заявлений может увеличиться. Чтобы не допускать увеличения сроков, просим граждан направлять обращение один раз, – добавили в Минтруда. После назначения выплаты заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются из ГФСС в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которая передаёт их в банки второго уровня для осуществления выплаты. Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Telegram-бот. На период действия ЧП выплата в размере 42 500 тенге в месяц осуществляется: - работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; - работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населённых пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; - работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных; - индивидуальным предпринимателям; - лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); - физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа; - физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.