10 апреля было выявлено два новых случая заболевания на территории ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В телеграм-канале оперативного штаба Госкомиссии сообщили, что оба заболевшие - граждане Республики Узбекистан 25 и 27 лет, занимающиеся грузоперевозками.
- Оба случая выявлены на автопереходе поста "Сырым" на границе с Самарской областью РФ. Санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у одного из граждан зафиксировано повышение температуры тела. Согласно алгоритму действий, граждане были изолированы в изолятор и вызвана скорая помощь. Соблюдая все противоэпидемиологические мероприятия данные граждане были доставлены в провизорный стационар, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, - говорится в сообщении.
По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время обоих перевели в областную инфекционную больницу в отдельные боксы.
Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводились дезинфекционные работы специалистами филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Центр дезинфекции ЗКО.
Таким образом, на 10 апреля зарегистрирован еще 21
новый случай заражения коронавирусной инфекцией из них, в г. Нур - Султан - 1, в г. Шымкент - 4, в Западно - Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 2, в Атырауской области - 3, в Кызылординской области - 4, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 4,
В г. Алматы зарегистрирован 1 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции.
Всего в стране подтверждено 802
случая регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 226,
в Алматы – 122,
в Кызылординской области - 104,
в Акмолинской области - 61,
в Карагандинской области - 61,
в Жамбылской области - 45,
в Атырауской области - 45,
в Туркестанской области - 34,
в г. Шымкент - 31,
в СКО - 25,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 10,
в Мангистауской области - 9,
в ВКО - 6,
в ЗКО - 6,
в Костанайской области - 3,
в Павлодарской области - 3.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 10 апреля вылечились 60 человека, умерли - 9. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
