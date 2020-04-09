Они являются дальнобойщиками и ехали из Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 134 аппарата искусственной вентиляции легких имеется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев, 9 апреля в области зарегистрированы еще два лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. – Случаи являются завозными из РФ. Двое граждан Республики Узбекистан 37 и 34 лет пересекли границу на автопереходе поста "Сырым". Оба прибыли в ЗКО из Москвы. Заболевание удалось выявить во время анкетирования, которое проводили специалисты эпидемиологи. У них оказалась повышенная температура тела, они были немедленно изолированы. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, их сопроводили в провизорный госпиталь в Кумыске. Сразу же были отобраны мазки из зева и носа, по результатам которых был выявлен положительный результат на инфекцию, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Стоит отметить, что зараженные в город не заезжали и на границе были изолированы. Тем самым в инфекционной больнице в данный момент получают лечение четыре пациента. Состояние их оценивается как стабильное. На карантине находятся 97 человек, на домашнем обзвоне -3608 человек. – У одной пациентки отмечается значительное улучшение. Она готовится к выписке. Два контрольных анализа на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. После решения коллегиальной комиссии мы ее выпишем, она продолжит лечение на домашнем карантине, - рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 9 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 759, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.