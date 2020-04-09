Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины Toyota Land Cruiser не справился с рулевым управлением, машина опрокинулась и оказалась в кювете. – 21-летний водитель получил различные травмы и был госпитализирован в Акжайыкскую районную больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.