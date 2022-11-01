Уральцев предупредили о перебоях с водой из-за снега

Жителей просят иметь запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Батыс су арнасы» сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей просят иметь запас. Напомним, снегопад прошёл в Уральске, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.