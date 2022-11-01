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Социум

Уральцев предупредили о перебоях с водой из-за снега

Жителей просят иметь запас воды. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Батыс су арнасы» сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей просят иметь запас. Напомним, снегопад прошёл в Уральске, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Уральцев предупредили о перебоях с водой из-за снега
Жителей просят иметь запас воды.
Атырау останется без воды на ночь
Атырау останется без воды на ночь
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «Батыс су арнасы» сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей просят иметь запас. Напомним, снегопад прошёл в Уральске, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск вода отключение

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