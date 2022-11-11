Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уральцев приглашают на сельхозярмарку

Она пройдёт 12 и 13 ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00: 12 ноября - на улице Ихсанова; 13 ноября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар». В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Арайлым Усербаева
Уральцев приглашают на сельхозярмарку
Она пройдёт 12 и 13 ноября.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00:
  • 12 ноября - на улице Ихсанова;
  • 13 ноября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар».
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article