Уральцев приглашают на сельхозярмарку

Она пройдёт 12 и 13 ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки будут работать с 9:00 до 13:00: 12 ноября - на улице Ихсанова; 13 ноября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар». В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.