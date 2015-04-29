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Социум

Уральцев приглашают на шахматный турнир, посвящённый Дню Победы

Иллюстративное фото с сайта studgorodok.bsu.by Соревнования пройдут 3 мая 2015 года на площади Победы. Торжественное открытие - у Вечного огня в 10 часов утра, сообщили порталу «Мой ГОРОД» в центре внешкольной работы. Главный судья соревнований - национальный арбитр Володин. К участию в соревнованиях приглашаются ветераны ВОВ, тыла и труда, спорта против команды воспитанников шахматных кружков города Уральска. Матчи состоятся по принципу «стенка на стенку» одновременно на 70-ти досках. Победителей соревнований наградят дипломами и памятными призами, также всем участникам матча вручат сертифика
Marat
Уральцев приглашают на шахматный турнир, посвящённый Дню Победы
Иллюстративное фото с сайта studgorodok.bsu.by
Иллюстративное фото с сайта studgorodok.bsu.by
 Иллюстративное фото с сайта studgorodok.bsu.by Соревнования пройдут 3 мая 2015 года на площади Победы. Торжественное открытие - у Вечного огня в 10 часов утра, сообщили порталу «Мой ГОРОД» в центре внешкольной работы. Главный судья соревнований - национальный арбитр Володин. К участию в соревнованиях приглашаются ветераны ВОВ, тыла и труда, спорта против команды воспитанников шахматных кружков города Уральска. Матчи состоятся по принципу «стенка на стенку» одновременно на 70-ти досках. Победителей соревнований наградят дипломами и памятными призами, также всем участникам матча вручат сертификаты. Телефоны для справок и регистрации: Центр внешкольной работы: 8 (7112)53-25-45; 24-11-21; Также можно позвонить по следующим номерам: Шадеева Умит Ельжановна - 87058046107; Володин Александр Николаевич - 87772359568; Володина Ольга Михайловна - 87775206013; Кужбанова Светлана Мажитовна - 87012305279.

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