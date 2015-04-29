Уральцев приглашают на шахматный турнир, посвящённый Дню Победы

Иллюстративное фото с сайта studgorodok.bsu.by Соревнования пройдут 3 мая 2015 года на площади Победы. Торжественное открытие - у Вечного огня в 10 часов утра, сообщили порталу «Мой ГОРОД» в центре внешкольной работы. Главный судья соревнований - национальный арбитр Володин. К участию в соревнованиях приглашаются ветераны ВОВ, тыла и труда, спорта против команды воспитанников шахматных кружков города Уральска. Матчи состоятся по принципу «стенка на стенку» одновременно на 70-ти досках. Победителей соревнований наградят дипломами и памятными призами, также всем участникам матча вручат сертифика