В массовом катании на лыжах в городском парке культуры и отдыха может принять участие любой желающий, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Иллюстративное фото с сайта nvologda.ru Иллюстративное фото с сайта nvologda.ru Лыжный забег, приуроченный к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, состоится 7 февраля, в субботу, в уральском парке культуры и отдыха. В пресс-службе управления спорта отметили, что после лыжного масс-старта желающие могут покататься на коньках, их будут раздавать бесплатно. Лыжный старт назначен на 12.00 часов.