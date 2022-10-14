Сельскохозяйственная ярмарка будет проводиться три дня. В районах ЗКО проходят сельхозярмарки Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, ярмарки работают с 9:00 до 13:00:
  • 14 октября - возле гипермаркета «Алтындар» на улице С. Датова;
  • 15 октября - на улице Ихсанова;
  • 16 октября - в посёлке Зачаганск, улица Жангирхана, 75 - территория рынка «Көк базар».
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города.
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