Уральцев приглашают принять участие в слушаниях по переименованию улиц

Места, где будут проходить слушания: - СОШ №46, - Гимназия эстетического направления, - СОШ №23, - СОШ №37, - Областная детско-юношеская спортивная школа тенниса - Дворец Молодежи - Историко-краеведческий музей - Городская многопрофильная больницаОднако в отделе культуры уточнили, что в Историко-краеведческий музей и ГМБ жителей не впустят. В остальные указанные места для проведения слушаний могут прийти все желающие.
Улицы, которые предлагается переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия Улица Московская - в улицу Тәулсіздік Улица Мирзояна - в улицу Желтоқсан к 35өлетию декабрьских событий Улица Согласия - в улицу Шәпета Қоспанова (Общественный и политический деятель, ветеран труда) Улицу Тәулсіздік - в улицу Бисена Жумагалиева (Советский хозяйственный, государственный и политический деятель) Улица Светлая - в улицу Базарбая Жуманиязова (Известный Казахстанский композитор, Народный артист Казахской ССР) Улица Надежда - в улицу Туякберды Шамелова (Советский и казахский композитор, домбрист, кюйши, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахстана) Улица Лиственная - в улицу Жангали Набиуллина (поэт, член союза писателей Казахстана) Улица Букетная - в улицу Николая Чеснокова (участник Великой отечественной войны, краевед, журналист и писатель) Улица Вольная - в улицу академика Сухана Камалова (доктор геолого-минералогических наук, профессор) Улица Лазурная - в улицу Павла Букаткина (ветеран ВОВ, кандидат исторических наук, профессор ЗКГУ) Улица Ореховая - в улицу Алдияра Рахметова (заслуженный строитель РК).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.