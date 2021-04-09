Уральцев приглашают принять участие в слушаниях по переименованию улиц

Слушания пройдут в режиме онлайн 10 апреля в 11.00. В городе организовано несколько мест, куда уральцы могут прийти и принять участие в слушаниях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе культуры города Уральска отметили, что переименование улиц инициировано жителями города. В связи с чем было решено провести общественные слушания. - Для этого мы проведем слушания в режиме онлайн на платформе ZOOM. Жителям города необходимо прийти в указанные пункты и принять участие в слушаниях, - сообщили в отделе культуры. Места, где будут проходить слушания: