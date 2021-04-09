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Социум

Уральцев приглашают принять участие в слушаниях по переименованию улиц

Слушания пройдут в режиме онлайн 10 апреля в 11.00. В городе организовано несколько мест, куда уральцы могут прийти и принять участие в слушаниях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе культуры города Уральска отметили, что переименование улиц инициировано жителями города. В связи с чем было решено провести общественные слушания. - Для этого мы проведем слушания в режиме онлайн на платформе ZOOM. Жителям города необходимо прийти в указанные пункты и принять участие в слушаниях, - сообщили в отделе культуры. Места, где будут проходить слушания:
Дана Рахметова
Уральцев приглашают принять участие в слушаниях по переименованию улиц
Слушания пройдут в режиме онлайн 10 апреля в 11.00. В городе организовано несколько мест, куда уральцы могут прийти и принять участие в слушаниях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Проспект Евразия предложили переименовать в Уральске
Проспект Евразия предложили переименовать в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе культуры города Уральска отметили, что переименование улиц инициировано жителями города. В связи с чем было решено провести общественные слушания. - Для этого мы проведем слушания в режиме онлайн на платформе ZOOM. Жителям города необходимо прийти в указанные пункты и принять участие в слушаниях, - сообщили в отделе культуры.
Места, где будут проходить слушания: - СОШ №46, - Гимназия эстетического направления, - СОШ №23, - СОШ №37, - Областная детско-юношеская спортивная школа тенниса - Дворец Молодежи - Историко-краеведческий музей - Городская многопрофильная больница
Однако в отделе культуры уточнили, что в Историко-краеведческий музей и ГМБ жителей не впустят. В остальные указанные места для проведения слушаний могут прийти все желающие.
Улицы, которые предлагается переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия Улица Московская - в улицу Тәулсіздік Улица Мирзояна - в улицу Желтоқсан к 35өлетию декабрьских событий Улица Согласия - в улицу Шәпета Қоспанова (Общественный и политический деятель, ветеран труда) Улицу Тәулсіздік - в улицу Бисена Жумагалиева (Советский хозяйственный, государственный и политический деятель) Улица Светлая - в улицу Базарбая Жуманиязова (Известный Казахстанский композитор, Народный артист Казахской ССР) Улица Надежда - в улицу Туякберды Шамелова (Советский и казахский композитор, домбрист, кюйши, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахстана) Улица Лиственная - в улицу Жангали Набиуллина (поэт, член союза писателей Казахстана) Улица Букетная - в улицу Николая Чеснокова (участник Великой отечественной войны, краевед, журналист и писатель) Улица Вольная - в улицу академика Сухана Камалова (доктор геолого-минералогических наук, профессор) Улица Лазурная - в улицу Павла Букаткина (ветеран ВОВ, кандидат исторических наук, профессор ЗКГУ) Улица Ореховая - в улицу Алдияра Рахметова (заслуженный строитель РК).
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улицы переименование

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