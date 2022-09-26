удостоверяющий личность документ;

нотариально заверенную доверенность (в случае обращения представителя услугополучателя),

заявление.

Теперь приём граждан России осуществляется в ЦОНе №1 (Жамбыла, 81/2). Поэтому для оформления документов жителей города просят обращаться в отдел №2 (Исатай-Махамбета, 84). Всего в Казахстане восемь усиленных ЦОНов стали принимать иностранцев.Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день.. ЦОНы в стране работают в штатном режиме - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGovmobile, telegram-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.