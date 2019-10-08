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Социум

Уральцев просят запастись водой

9 октября в Уральске будет снижено давление воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о снижении давления воды размещено на сайте ТОО "Батыс су арнасы", а также в приложении Smart Uralsk. - ТОО «Батыс су арнасы» доводит до Вашего сведения о том, что 9 октября 2019 года на подъеме № 4 (ПВЗ) подземного водозабора будут проводиться работы по промывке резервуара. В связи с этим будет временно понижено давление по городу. Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас
Дана Рахметова
Уральцев просят запастись водой
9 октября в Уральске будет снижено давление воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о снижении давления воды размещено на сайте ТОО "Батыс су арнасы", а также в приложении Smart Uralsk.

- ТОО «Батыс су арнасы» доводит до Вашего сведения о том, что 9 октября 2019 года на  подъеме № 4 (ПВЗ) подземного водозабора будут проводиться работы по промывке резервуара. В связи с этим будет временно понижено давление по городу. Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - говорится на сайте ТОО "Батыс су арнасы".

Напомним, 21 сентября на весь день в городе было отключено водоснабжение. Отключение воды было связано с тем, что уровень воды в реке Урал упал и баржу необходимо было отодвинуть, чтобы не возникло проблем с водоснабжением.
вода

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