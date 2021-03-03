18-летнему Виктору Ефремову требуется операция на глаза в Оренбурге, однако семье не под силу было собрать 600 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уралец стремительно теряет зрение из-за неправильного лечения Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое время не тот глаз. К слову, помимо основной проблемы и страшных диагнозов по зрению, у молодого мужчины нашли кисту в голове и в гайморовой пазухе. Несмотря на все неудачи, Виктор Ефремов обратился к российским врачам, которые назначили ему операцию, для этого семье нужно было собрать 93 800 рублей (около 600 тысяч тенге). Сегодня, 3 марта, Елена Старкова рассказала, что им удалось набрать нужную сумму благодаря отзывчивым людям. - Сама рассказываю и плачу, со вчерашнего дня было столько звонков и пожеланий, я представить не могла, что у нас столько неравнодушных людей. Телефон не умолкал от сообщений, люди скидывали деньги, кто сколько мог, кто 500 тенге перечислял, бывали переводы и по 20 тысяч тенге, - с дрожью в голосе рассказывала сестра Виктора. - Мы получили все документы на операцию в Оренбург, но сегодня начали проходить дополнительное обследование. Прошли  в Областной многопрофильной больнице компьютерную томографию и были на приеме у лора, он нам сказал, что киста в гайморовой пазухе может помешать при операции на глаза, поэтому мы до отъезда в Оренбург еще прооперируем его тут, это стоит 120 тысяч тенге. И вот хотела отметить, что когда были на приеме у врачей, мне позвонила незнакомая женщина и попросила о встрече, мы встретились. Она подошла и дала нам конверт с деньгами, там было 30 тысяч рублей (около 180 тысяч тенге), обняла Витю и пожелала напоследок ему скорейшего выздоровления. Женщина даже не представилась, мы только поблагодарили ее и она ушла. Вот и такое бывает. Я до сих пор не могу поверить, что сумма собрана, на карточку Каспий Голд поступило 463 тысячи тенге. В общей сложности семье удалось собрать 640 тысяч тенге. Елена Старкова говорит, что им хватит этих денег и на Оренбург, и на операцию в Уральске. - Я благодарна каждому, кто помог нам, если бы не добрые люди, у него бы не было шанса на полноценную жизнь. Спасибо всем огромное. Я отчитаюсь за каждую потраченную копейку, и если вдруг у нас останутся деньги, я обязательно переведу их тому, кто нуждается или тоже собирает на операцию, - сказала Елена Старкова. К слову, Виктору Ефремову планируют удалить кисту в гайморовой пазухе 5 марта, в Оренбург он уедет 15 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.