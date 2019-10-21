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Происшествия Социум

Уральцы автомобилями перекрыли дорогу к мусорным контейнерам (фото, видео)

Негодование местных жителей вызвала установка мусорных контейнеров перед домами по улицам Ярославская, 8 и Щурихина, 5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей многоэтажных домов, мусорные баки решили установить без согласования с местными жильцами, не соблюдая никаких санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказал житель дома №5 по ул. Щурихина Дмитрий Питинов, мусорку хотят перенести из середины двора под окна их дома. - Да, никто не против, что ее уберут со двора. Там сейчас мусорка расположена впритык к детской площадке, действительно, ситуация не очень. Но принятие
Кристина Кобина
Уральцы автомобилями перекрыли дорогу к мусорным контейнерам (фото, видео)
Негодование местных жителей вызвала установка мусорных контейнеров перед домами по улицам Ярославская, 8 и Щурихина, 5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жителей многоэтажных домов, мусорные баки решили установить без согласования с местными жильцами, не соблюдая никаких санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказал житель дома №5 по ул. Щурихина Дмитрий Питинов, мусорку хотят перенести из середины двора под окна их дома. - Да, никто не против, что ее уберут со двора. Там сейчас мусорка расположена впритык к детской площадке, действительно, ситуация не очень. Но принятие нового решения тоже не годится, потому что теперь баки будут прямо под нашими окнами. То есть у каждого из нас по двое, трое детей в квартирах, о них никто не подумал. Чем они теперь будут дышать? Сами понимаете, что мусор будут выносить сюда жители порядка шести многоэтажных домов и еще весь частный сектор в округе. Что тут будет твориться? Мы против и не допустим этого. Лично я сам поставил машину перед баками, чтобы не дать установить эти мусорные ящики, - отметил Дмитрий Питинов. - Мы уже позвонили нашим участковым, позвонили в КСК, в ЖКХ, нужно воспрепятствовать чинить им такое беззаконие. Куда смотрит СЭС, в конце концов, ведь тут нет 15 метров от дома. Еще одна жительница этого же дома  Раиса Долганова пояснила, что она живет здесь с 1984 года и на месте мусорных контейнеров проходит вся инфраструктура, трубы водоснабжения, тепловые сети. - Сколько я живу в этом доме, столько каждый год и копают на месте, где хотят установить контейнеры. Покажите нам согласование с коммунальными службами, что поверх этих сетей вам разрешили установить все. Ну невозможно это, пусть все убирают, однозначно, - возмутилась Раиса Долганова. Также жители отметили, что перед контейнерами будет огромная лужа весной и осенью и отходы до мусорки никто доносить не будет. - Это будет бесконечная вонь, потому что мы тут утопаем весной и осенью в лужах и грязи. А теперь подавно люди будут бросать отходы не доходя до ящиков. Будет все гнить, бесконечная вонь, мухи, полнейшая антисанитария, - сказали жители. Между тем, главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Орынбасар Бисенгалиев объяснил принятое решение по установке мусорных контейнеров. - Жители жаловались, что возле детской спортивной площадки установлены мусорные контейнеры. После этого мы рассматривали варианты, куда их можно перенести, сначала думали перенести за дом №8 по улице Яровлавская, но там нет твердого покрытия. А наши мусоровозы весной и осенью не могут проехать на участки, где его нет. Теперь мы рассмотрели этот вариант. Согласовали с жителями домов 105, 107 и 108 по проспекту Евразия, - пояснил Орынбасар Бисенгалиев. К слову, жители предложили установить баки в соседнем дворе, однако представители ЖКХ посчитали такое решение не рациональным. - Там нет твердого покрытия, мусор весной и осенью вывозиться вовремя не будет, двор превратится в свалку, - сказал  Орынбасар Бисенгалиев. Также жители предложили расположить мусорные контейнеры ближе к частному сектору. - Перенесите к частному сектору, там один житель будет возмущаться, а тут нас десятки тех, кто не сможет открыть форточку и проветрить квартиру, - сказал местный житель Дмитрий. После этого Орынбасар Бисенгаливе заявил, что они будут далее рассматривать варианты для установки мусорных контейнеров.  
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