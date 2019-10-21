Уральцы автомобилями перекрыли дорогу к мусорным контейнерам (фото, видео)

Негодование местных жителей вызвала установка мусорных контейнеров перед домами по улицам Ярославская, 8 и Щурихина, 5, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей многоэтажных домов, мусорные баки решили установить без согласования с местными жильцами, не соблюдая никаких санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказал житель дома №5 по ул. Щурихина Дмитрий Питинов, мусорку хотят перенести из середины двора под окна их дома. - Да, никто не против, что ее уберут со двора. Там сейчас мусорка расположена впритык к детской площадке, действительно, ситуация не очень. Но принятие