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Социум

Проблемы коррупции в ЗКО обсудили в областном акимате

В данный момент по стране ведется 41 уголовное дело по коррупционным правонарушениям, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 21 октября в областном акимате прошло заседание актива области, на котором приняли участие представитель агентство РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, член республиканской специальной мониторинговой группы Ырза Турсынзада, глава региона Гали Искалиев и руководители областных управлений. По словам Армана Бердалина, борьба с коррупцией не подвластна одному человеку, с ней нужно бороться сообща. – В развитых странах нет понятия "коррупция", есть понятие "до
Арайлым Усербаева
Проблемы коррупции в ЗКО обсудили в областном акимате
В данный момент по стране ведется 41 уголовное дело по коррупционным правонарушениям, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
21 октября в областном акимате прошло заседание актива области, на котором приняли участие представитель агентство РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, член республиканской специальной мониторинговой группы Ырза Турсынзада, глава региона Гали Искалиев и руководители областных управлений. По словам Армана Бердалина, борьба с коррупцией не подвластна одному человеку, с ней нужно бороться сообща. – В развитых странах нет понятия "коррупция", есть понятие "добропорядочность". Именно поэтому у нас появился отдельный департамент. Во вновь образованном агентстве акцент сделан на превенцию коррупции. Для усиления данного направления созданы новые департаменты. Это департамент превенции, департамент добропорядочности и департамент партнерства. Также за счет внутренних резервов открыты еще два департамента, которые занимаются выявлением и пресечением коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе, судебных и правоохранительных органах. Наша цель - не сажать коррупционеров, мы лишь хотим предотвратить сам факт коррупции. Работу в данном направлении мы должны проводить со школьной скамьи, во всех сферах деятельности, - заявил Арман Бердалин. Стоит отметить, что в состав республиканской СМГ входят граждане с активной гражданской позицией, неравнодушные к проблемам общества. В состав СМГ не входят государственные служащие и общественники являются своеобразным мостом между народом и антикоррупционной службой. – Основная наша работа – это выявление коррупционных рисков и улучшение качества оказания государственных услуг. С этой целью мы проводим встречи с молодежью, призываем их бороться против коррупции, не давать и не брать взяток. Начиная с 2017 года, во всех высших, средних профессиональных учебных заведениях  страны созданы организации «Адал ұрпақ», «Саналы ұрпақ», которые уже доказали эффективность своей работы. Также большую помощь оказывает телефон call-центра 1424, с помощью которого раскрыты многие громкие коррупционные дела. Сейчас мы объезжаем регионы страны, чтобы своими глазами увидеть, как живет народ, какие вопросы волнуют общество на местах, какая антикоррупционная работа проводится. В социальных сетях мы информируем о своей работе, о предстоящих планах, и по приезду в Уральск уже поступили сигналы от жителей по фактам коррупции. Мы передали эти сведения в антикоррупционную службу, которая в настоящее время проводит проверку по фактам, изложенным в жалобе, - рассказала Ырза Турсынзада. Как сообщил Арман Бердалин, за сообщения о фактах коррупции в 2018 году казахстанцы получили 27,3 млн тенге. – В прошлом году по обращениям неравнодушных граждан выявлено немало коррупционных преступлений. За подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции за 8 месяцев этого года поощрены 116 человек на сумму 17,7 миллионов тенге. Города Алматы и Нур-Султан, а также Туркестанская область являются наиболее коррумпированными регионами в стране, меньше всего коррупционных преступлений совершают в Северо-Казахстанской области. За 2018 год были возбуждены 32 дела по коррупционным правонарушениям, а в 2019 году открыто 41 досудебное расследование,-  отметил Арман Бердалин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
акимат Коррупция Заседание

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