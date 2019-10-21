Проблемы коррупции в ЗКО обсудили в областном акимате

В данный момент по стране ведется 41 уголовное дело по коррупционным правонарушениям, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 21 октября в областном акимате прошло заседание актива области, на котором приняли участие представитель агентство РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, член республиканской специальной мониторинговой группы Ырза Турсынзада, глава региона Гали Искалиев и руководители областных управлений. По словам Армана Бердалина, борьба с коррупцией не подвластна одному человеку, с ней нужно бороться сообща. – В развитых странах нет понятия "коррупция", есть понятие "до