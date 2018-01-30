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Происшествия

Уральцы недовольны огромными счетами за тепло после установки общедомовых приборов тепла

Жители 3-этажного дома по улице Шукурова, 9, что находится в затоне Чапаева, возмущены тем, что после установки общедомового прибора учета тепла к ним приходят огромные счета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей этого дома, общедомовой прибор учета тепла установили в подвале без их согласия. Однако вместо экономии они получают огромные счета. - Мне принесли счет за отопление. Я в шоке. За однокомнатную квартиру нужно заплатить 11720 тенге. В подвале канализация течет. КСК бездействует. Дышать в доме нечем. При этом попробуй не заплатить - сразу в суд подадут, - говори
Кристина Кобина
Уральцы недовольны огромными счетами за тепло после установки общедомовых приборов тепла
Жители 3-этажного дома по улице Шукурова, 9, что находится в затоне Чапаева, возмущены тем, что после установки общедомового прибора учета тепла к ним приходят огромные счета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жителей этого дома, общедомовой прибор учета тепла установили в подвале без их согласия. Однако вместо экономии они получают огромные счета. - Мне принесли счет за отопление. Я в шоке. За однокомнатную квартиру нужно заплатить 11720 тенге. В подвале канализация течет. КСК бездействует. Дышать в доме нечем. При этом попробуй не заплатить - сразу в суд подадут, - говорит Василий СИНЮТИН. Надежда АРУТЮНЯН проживает в квартире площадью 42 квадратных метра. Женщина считает, что общедомовой прибор учета нужно было устанавливать только после ремонта неисправной системы отопления. - За 1 квадратный метр раньше мы платили 144 тенге. Теперь должны заплатить 382 тенге. За двухкомнатную квартиру счет пришел на 16345 тенге, - говорит женщина. Люди выразили свое возмущение представителям КСК «VES-Чемпион». - Мы с людей за тепло не берем. Пусть обращаются в АО «Жайыктеплоэнерго». Это их счетчик, - заявил представитель КСК Алексей САМСОНОВ. В АО «Жайыктеплоэнерго» тоже не хотят браться за решение проблем жителей многоэтажного дома. Говорят, что все руководители КСК были проинформированы о необходимости приведения в порядок системы отопления. - В Уральске насчитывается 1182 многоэтажных жилых дома. В 936 из них установлены приборы учета. Порядка 250 зданий не имеют технической возможности для установки оборудования. КСК «VES- Чемпион» получал уведомление, что необходимо в этом доме установить дроссельное устройство. Но работы не были выполнены. Там идет перерасход потребляемой воды почти в три раза, - говорит начальник тепловой инспекции АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат КАМЕШОВ. Стоит отметить, что сейчас уральцы задолжали за тепло более 300 млн тенге.
Руслан АЛИМОВ Фото автора
АО "Жайыктеплоэнерго"

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