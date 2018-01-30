Уральцы недовольны огромными счетами за тепло после установки общедомовых приборов тепла

Жители 3-этажного дома по улице Шукурова, 9, что находится в затоне Чапаева, возмущены тем, что после установки общедомового прибора учета тепла к ним приходят огромные счета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жителей этого дома, общедомовой прибор учета тепла установили в подвале без их согласия. Однако вместо экономии они получают огромные счета. - Мне принесли счет за отопление. Я в шоке. За однокомнатную квартиру нужно заплатить 11720 тенге. В подвале канализация течет. КСК бездействует. Дышать в доме нечем. При этом попробуй не заплатить - сразу в суд подадут, - говори