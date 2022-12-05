Уральцы предложили установить современные туалеты в парках и скверах

Уральцам необходимо проголосовать за проект, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook На проект «Бюджет народного участия» от жителей региона поступило 110 предложений по благоустройству, сообщили в акимате ЗКО. Пока отобраны пять лучших. Первый проект - установка сооружения единым логотипом «Қазақстан Республикасы» при въезде в ЗКО (на границах области с приграничными областями России), а также логотипом «Батыс Қазақстан облысы» на границах с соседними Атырауской и Актюбинской областями. Ориентировочная стоимость одного сооружения - 100 миллионов тенге. Второй прое