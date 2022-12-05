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Социум

Уральцы предложили установить современные туалеты в парках и скверах

Уральцам необходимо проголосовать за проект, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook На проект «Бюджет народного участия» от жителей региона поступило 110 предложений по благоустройству, сообщили в акимате ЗКО. Пока отобраны пять лучших. Первый проект - установка сооружения единым логотипом «Қазақстан Республикасы» при въезде в ЗКО (на границах области с приграничными областями России), а также логотипом «Батыс Қазақстан облысы» на границах с соседними Атырауской и Актюбинской областями. Ориентировочная стоимость одного сооружения - 100 миллионов тенге. Второй прое
Арайлым Усербаева
Уральцы предложили установить современные туалеты в парках и скверах
Уральцам необходимо проголосовать за проект, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook На проект «Бюджет народного участия» от жителей региона поступило 110 предложений по благоустройству, сообщили в акимате ЗКО. Пока отобраны пять лучших. Первый проект - установка сооружения единым логотипом «Қазақстан Республикасы» при въезде в ЗКО (на границах области с приграничными областями России), а также логотипом «Батыс Қазақстан облысы» на границах с соседними Атырауской и Актюбинской областями. Ориентировочная стоимость одного сооружения - 100 миллионов тенге. Второй проект - приобретение и установка современных туалетов возле туристических объектов, парков, скверов и на улицах Уральска. Их предлагают установить на 20 - 25 общественных местах с учётом возможности подключения к инженерным коммуникациям. Ориентировочная стоимость одного объекта - 15 миллионов тенге. Третье предложение - развитие эко и этнотуризма. Ориентировочная сумма одного километра туристической тропы - 25,6 миллионов тенге. Для развития экотуризма предлагается организовать летную сцену с посадочными местами и прогулочную тропу в Перевалочной роще для проведения минифестивалей и других мероприятий для детей и молодежи. Также предусмотрена организация смотровой зоны на Свистун горе (высотой не менее 5-6 метров), установка монумента «Кыз Жибек» с шаныраком и обустройство прогулочной тропы с беседками на набережной. Четвёртый проект - установка опознавательных информационных конструкций с декоративными отражающими элементами возле дорог при въезде и выезде на территорию районов области и Уральска. Ориентировочная стоимость установки одной конструкции - 10 миллионов тенге. Конструкция будет отображать эмблему и логотип, карту, достопримечательность местности и краткую информацию про районы. Пятый проект - выпуск книг в жанре комиксов на основе легенды «Жетпіс палуан». Предлагается издание четырёх книг. Ориентировочная стоимость 1000 экземпляров одной книги - 2,5 миллиона тенге. Финальное голосование уже открыто. По его итогам определят проекты, которые реализуют в 2023 году. Каждый житель может проголосовать за три проекта. Алгоритм голосования:
  1. загрузите приложение Smart07 из App Store или Play Market,
  2. перейдите на страницу «Активный гражданин»,
  3. нажмите на кнопку «Опросы и голосования»,
  4. выберите проекты на 2023 год.
После голосования экспертные советы определят перечень проектов, которые реализуют за счёт бюджета. Ориентировочно намерены выделить до 500 миллионов тенге.
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
Горожане предложили установить современные туалеты в парках и скверах Уральска
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