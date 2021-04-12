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Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку, оставшуюся на льду
Видео распространилось в социальных сетях сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В социальной сети Instagram на странице open_uralsk было опубликовано видео, на котором молодой мужчина на лодке пытается спасти собаку, которая сидит на льду посередине реки Чаган в парке культуры и отдыха Уральска. Неравнодушные уральцы просили помочь мужчине, вдруг он не справится в одиночку. В комментариях многие пользователи выражали мужчине благодарность за мужество. - Дай Аллах чтобы всё благополучно свершилось, - прокомментировала видео пользователь bayan11121966.
Видео распространилось в социальных сетях сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
В социальной сети Instagram на странице open_uralsk было опубликовано видео, на котором молодой мужчина на лодке пытается спасти собаку, которая сидит на льду посередине реки Чаган в парке культуры и отдыха Уральска.
Неравнодушные уральцы просили помочь мужчине, вдруг он не справится в одиночку.
В комментариях многие пользователи выражали мужчине благодарность за мужество.
- Дай Аллах чтобы всё благополучно свершилось, - прокомментировала видео пользователь bayan11121966.
- Какой молодец! Спасибо большое, - написала 07_marina_s.
Были и те, кто отнесся с сопереживанием к происходящему.
- Блин, а если лопнет камера, - отметила пользователь amir.180117.
Всех интересовало, была ли собака спасена.
Однако этот вопрос остается открытым. Подробности выясняются.
Позже стало известно, что мужчине по имени Виталий удалось спасти собаку.
Xg4w-odke_k
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