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Происшествия Социум

Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку, оставшуюся на льду

Видео распространилось в социальных сетях сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В социальной сети Instagram на странице open_uralsk было опубликовано видео, на котором молодой мужчина на лодке пытается спасти собаку, которая сидит на льду посередине реки Чаган в парке культуры и отдыха Уральска. Неравнодушные уральцы просили помочь мужчине, вдруг он не справится в одиночку. В комментариях многие пользователи выражали мужчине благодарность за мужество. - Дай Аллах чтобы всё благополучно свершилось, - прокомментировала видео пользователь bayan11121966.
Кристина Кобина
Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку, оставшуюся на льду
Видео распространилось в социальных сетях сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку из ледяной полыньи
Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку из ледяной полыньи
Скриншот с видео В социальной сети Instagram на странице open_uralsk было опубликовано видео, на котором молодой мужчина на лодке пытается спасти собаку, которая сидит на льду посередине реки Чаган в парке культуры и отдыха Уральска. Неравнодушные уральцы просили помочь мужчине, вдруг он не справится в одиночку. В комментариях многие пользователи выражали мужчине благодарность за мужество. - Дай Аллах чтобы всё благополучно свершилось, - прокомментировала видео пользователь  bayan11121966. - Какой молодец! Спасибо большое, - написала 07_marina_s.
 Были и те, кто отнесся с сопереживанием к происходящему.
- Блин, а если лопнет камера, - отметила пользователь amir.180117.
Всех интересовало, была ли собака спасена.
Однако этот вопрос остается открытым. Подробности выясняются.
Позже стало известно, что мужчине по имени Виталий удалось спасти собаку.

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собака мужчина спасение

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