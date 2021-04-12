Уральцы сняли на видео мужчину, который пытается спасти собаку, оставшуюся на льду

Видео распространилось в социальных сетях сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В социальной сети Instagram на странице open_uralsk было опубликовано видео, на котором молодой мужчина на лодке пытается спасти собаку, которая сидит на льду посередине реки Чаган в парке культуры и отдыха Уральска. Неравнодушные уральцы просили помочь мужчине, вдруг он не справится в одиночку. В комментариях многие пользователи выражали мужчине благодарность за мужество. - Дай Аллах чтобы всё благополучно свершилось, - прокомментировала видео пользователь bayan11121966.