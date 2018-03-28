Уральцы собрались у консульства России, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Горожане собрались у здания российского консульства в 11 часов, чтобы почтить память погибших в пожаре в торговом центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Люди принесли цветы, детские игрушки и черные шарики. Нужно отметить, что несмотря на дождливую погоду, многие пришли с детьми. По словам собравшихся, они сопереживают семьям пострадавших. - Я сама являюсь уроженкой города Кемерово. Пришла сегодня сюда с детьми. Я бывала в этом торговом центре. Для меня это особенно больно. Это большое горе для всех, - со слезами рассказала жительница Уральска. Практически все говорили, что боятся