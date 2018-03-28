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Социум

Уральцы собрались у консульства России, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Горожане собрались у здания российского консульства в 11 часов, чтобы почтить память погибших в пожаре в торговом центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Люди принесли цветы, детские игрушки и черные шарики. Нужно отметить, что несмотря на дождливую погоду, многие пришли с детьми. По словам собравшихся, они сопереживают семьям пострадавших. - Я сама являюсь уроженкой города Кемерово. Пришла сегодня сюда с детьми. Я бывала в этом торговом центре. Для меня это особенно больно. Это большое горе для всех, - со слезами рассказала жительница Уральска. Практически все говорили, что боятся
gorod
Уральцы собрались у консульства России, чтобы почтить память погибших в Кемерово
Горожане собрались у здания российского консульства в 11 часов, чтобы почтить память погибших в пожаре в торговом центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Люди принесли цветы, детские игрушки и черные шарики. Нужно отметить, что несмотря на дождливую погоду, многие пришли с детьми. По словам собравшихся, они сопереживают семьям пострадавших. - Я сама являюсь уроженкой города Кемерово. Пришла сегодня сюда с детьми. Я бывала в этом торговом центре. Для меня это особенно больно. Это большое горе для всех, - со слезами рассказала жительница Уральска. Практически все говорили, что боятся за безопасность людей в торговых центрах. Перед собравшимися выступил консул Российской Федерации в Уральске Андрей БАТМАНОВ. Он заявил, что президент России обещал помочь семьям погибших и пострадавших в этом пожаре. - Эта трагедия стала для всех значимой. Я благодарен людям за сопереживание, - заявил Андрей БАТМАНОВ. Больше часа люди шли с цветами и игрушками, чтобы почтить память погибших в страшной трагедии в городе Кемерово. Напомним, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Российской Федерации произошел пожар. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок.
 
ilSs6WK5CLY Руслан АЛИМОВ
консульство Кемерово

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