Уральцы утопили щенков в канализации

Их нашли коммунальщики во время чистки канализационной сети. Иллюстративное фото из архива "МГ" В минувшие выходные сотрудники ТОО «Батыс су арнасы» чистили канализационный коллектор в районе Промбазы и наткнулись на жуткую находку. Они нашли трупы четырёх щенков крупной породы (не публикуем фото по этическим соображениям). – Просим жителей города быть более гуманными к домашним животным и не лишать их жизни, тем более таким жестоким способом. В городе существуют приюты для домашних животных. Кроме этого, выкидывая в канализацию животных или их трупы, а также различный мусор и предметы личной