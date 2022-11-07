Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уральцы утопили щенков в канализации

Их нашли коммунальщики во время чистки канализационной сети. Иллюстративное фото из архива "МГ" В минувшие выходные сотрудники ТОО «Батыс су арнасы» чистили канализационный коллектор в районе Промбазы и наткнулись на жуткую находку. Они нашли трупы четырёх щенков крупной породы (не публикуем фото по этическим соображениям). – Просим жителей города быть более гуманными к домашним животным и не лишать их жизни, тем более таким жестоким способом. В городе существуют приюты для домашних животных. Кроме этого, выкидывая в канализацию животных или их трупы, а также различный мусор и предметы личной
Арайлым Усербаева
Уральцы утопили щенков в канализации
Их нашли коммунальщики во время чистки канализационной сети.
Четыре очага по бешенству животных зарегистрировано в ЗКО
Четыре очага по бешенству животных зарегистрировано в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В минувшие выходные сотрудники ТОО «Батыс су арнасы» чистили канализационный коллектор в районе Промбазы и наткнулись на жуткую находку. Они нашли трупы четырёх щенков крупной породы (не публикуем фото по этическим соображениям).
– Просим жителей города быть более гуманными к домашним животным и не лишать их жизни, тем более таким жестоким способом. В городе существуют приюты для домашних животных. Кроме этого, выкидывая в канализацию животных или их трупы, а также различный мусор и предметы личной гигиены, вы подвергаете канализационную сеть риску засорения, что в итоге может привести к очередной аварии, и соответственно отключению воды в вашем районе, - сообщили в ТОО.
Вместе с тем коммунальщики отметили, что прочистка канализации - это очень тяжёлый и опасный труд, поэтому выбрасывая в унитаз или в канализационный колодец очередной мусор, горожане подвергают риску жизнь работников «Батыс су арнасы». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
канализация коммунальщики щенки

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article