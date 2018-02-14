Уральцы возложили цветы к консульству РФ

Сегодня, 14 февраля, местные жители возложили цветы к консульству Российской Федерации в честь памяти погибших в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Москве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов местного жителя Марата КЫЗЫБАСОВА, он сам для себя решил, что должен проявить дань и уважение погибшим в авиакатастрофе. - Эту трагедию я воспринял как личную. 11 февраля вблизи деревни Степановское в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Это соседняя