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Происшествия Социум

Уральцы возложили цветы к консульству РФ

Сегодня, 14 февраля, местные жители возложили цветы к консульству Российской Федерации в честь памяти погибших в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Москве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов местного жителя Марата КЫЗЫБАСОВА, он сам для себя решил, что должен проявить дань и уважение погибшим в авиакатастрофе. - Эту трагедию я воспринял как личную. 11 февраля вблизи деревни Степановское в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Это соседняя
Кристина Кобина
Уральцы возложили цветы к консульству РФ
Сегодня, 14 февраля, местные жители возложили цветы к консульству Российской Федерации в честь памяти погибших  в авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля в Москве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов местного жителя Марата КЫЗЫБАСОВА, он сам для себя решил, что должен проявить дань и уважение погибшим в авиакатастрофе. - Эту трагедию я воспринял как личную. 11 февраля вблизи деревни Степановское в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Это соседняя страна, и мы с ней в одном экономическом союзе. Мне очень жалко, что погибли люди. Думаю, никогда нельзя остаться в стороне таких событий, - сказал Марат.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
цветы погибшие память

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