Уральцы выступили против вырубки полутора тысяч деревьев при строительстве моста через Чаган

По мнению горожан, строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8 октября в здании городского акимата прошли общественные слушания по поводу строительства моста через реку Чаган, который соединит город с новым микрорайоном Акжайык. По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, в новом микрорайоне будут проживать более 70 тысяч человек, в том числе и малообеспеченные семьи. – Город должен развиваться, расти, и должны строиться но