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Социум

Уральцы выступили против вырубки полутора тысяч деревьев при строительстве моста через Чаган

По мнению горожан, строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8 октября в здании городского акимата прошли общественные слушания по поводу строительства моста через реку Чаган, который соединит город с новым микрорайоном Акжайык. По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, в новом микрорайоне будут проживать более 70 тысяч человек, в том числе и малообеспеченные семьи. – Город должен развиваться, расти, и должны строиться но
Арайлым Усербаева
Уральцы выступили против вырубки полутора тысяч деревьев при строительстве моста через Чаган
По мнению горожан, строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
8 октября в здании городского акимата прошли общественные слушания по поводу строительства моста через реку Чаган, который соединит город с новым микрорайоном Акжайык. По словам заместителя акима города Уральск Бекжана Тукжанова, в новом микрорайоне будут проживать более 70 тысяч человек, в том числе и малообеспеченные семьи. – Город должен развиваться, расти, и должны строиться новые дома. Население растет, жилья не хватает, а строить новые дома нам негде. К новому микрорайону уже подведены все коммуникации, инфраструктура уже есть. В следующем году мы будем строить дома, - заявил Бекжан Тукжанов. Однако жителей города эта информация не воодушевила. Люди заявили, что не против строительства нового микрорайона, однако строительство моста может нанести значительный ущерб природе, в том числе и городскому парку культуры и отдыха. Ведь во время строительных работ по проекту предусмотрена вырубка около полутора тысяч деревьев - тополей, ясеней и плодовых насаждений. – Парк - это единственная зона отдыха, которая осталась у нас. Вы уничтожили парк Фурманова, мы не смогли его отстоять. Теперь у нас остался единственный парк культуры и отдыха, ему сотни лет. Люди там отдыхают, дышат свежим воздухом, водят туда детей. Мы не должны его сокращать ни на одно дерево, наоборот, мы должны его увеличивать. У нас был Пушкин, Толстой, Шаляпин, и мы этим гордимся. Что-то хорошее мы должны оставить для своих детей и внуков. Я каждый год сажаю десятки деревьев, ухаживаю за ними. Вы хоть знаете, сколько нужно времени, чтобы вырастить одно дерево? Я уверен, что вы за всю свою жизнь не посадили ни одно дерево! Не разрушайте то, что мы имеем! Дайте людям воздуха! Дайте нам возможность дышать свежим воздухом. Зачем вы лишний раз будоражите людей? У нас и других проблем хватает, - возмутился житель города Болат Журмухамбетов. Кроме этого, люди отнеслись скептически к тому факту, что вместо вырубленных деревьев будут высажены новые. – Никто не может гарантировать, что новые деревья приживутся. Кто будет это контролировать? Никто! Мы не против строительства нового микрорайона, но дорогу пусть построят через другое место. Пусть будет на пару километров дальше, но зато без вреда окружающей среде. В строительстве моста нет никакой необходимости. Почему население не оповестили об этом? Почему мы узнаем об этом последними? Интересы людей здесь учитываются в последнюю очередь! - возмутился житель города Тлеген Турашев. Люди заявили, что при необходимости выйдут на площадь, чтобы отстоять зеленые насаждения. Между тем, технический директор ТОО "Алматыдорпроект" Захар Палушин заявил, что проект строительства нового моста еще не завершен. – Я представляю вам проект строительства автодороги от улицы Сыздыкова до ПДП жилого района Акжайык. Начало строительства планируется на второй или третий квартал 2020 года, продолжительность работ составит 2 года. Протяженность дороги около четырех километров. Проект включает в себя строительство нового мостового перехода длиной 220 метров, это будет магистральная улица с четырьмя полосами движения. Мост будет соединять город Уральск с новым микрорайоном Акжайык. Стоимость пока не могу озвучить, так как проект еще не завершен. При строительстве будут вырублены около полторы тысячи деревьев, однако вместо них будут высажены семь тысяч. Кроме этого, будут затрагиваться 20 дач и четыре жилых дома со стороны Маметовой. С владельцами дачных домиков мы встречались, разговаривали и думаем, что проблем не возникнет, - рассказал Захар Палушин.
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