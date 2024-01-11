Жителям города стали приходить СМС-уведомления от единого контактного центра 1414 с поздравлениями о прохождении вакцинации от кори, паротита и краснухи. При этом прививку они не получали.

— Мне пришла смс, поздравляют с успешной вакцинацией. Но я ничего не проходила, более того, я отказалась от неё. Позвонила в единый контактный центр, там сказали, что все вопросы к участковой медсестре. Якобы, они отмечают тех, кому сделали прививку, вносят их в базу, а уже после приходил оповещение. Наша медсестра знает, что от вакцинации мы отказались. Я начала спрашивать по знакомых, может кто-то сталкивался. Ответ нашла в интернете, наши уральские мамочки пишут, что многим пришли такие сообщения и большинство из них отказались от прививки. Это всё делается для статистики или всё-таки какой-то сбой? — рассказывает жительница Уральска.

В министерстве здравоохранения РК о проблеме знают. Вице-министр здравоохранения Бейбит Эсенбаев выступил с видеообращением, пояснив, что медицинский работник после вакцинации вносит данные в информационную систему. Затем автоматически генерируется SMS-оповещение. По словам вице-министра, причины ошибочного оповещения могут быть разными.

— Медицинский работник ошибся и ввёл данные другого пациента. Или когда информация была введена намеренно, то есть приписки со стороны медсестры. Также это может быть ошибка при регистрации номера телефона в базе мобильных граждан. Хотелось бы отметить, что оповещение приходит не только по факту вакцинации пациента, но и его детей. То есть, родителям приходит сообщение о вакцинации их детей, — отметил Бейбит Эсенбаев.

Если вы и ваши дети не проходили вакцинацию, то вам нужно обратиться в фонд социального медицинского страхования и сообщить об ошибочной регистрации. В мобильном приложении eGov mobile в разделе eDensaulyq подать заявку на корректировку сведений.