– Мои родители, пожилые люди, поехали купить карты в ТД «Астана». Им 82 года. Простояли в очереди несколько часов, в душном помещении. Но оказалось, что карт нет. Так и сказали. Нельзя ли было заранее оповестить людей о том, что продажа приостанавливается? Старики в такой гололед еле дошли до точек продаж, чтобы хоть как-то сэкономить пенсию и ездить по льготным картам. Я не могу отлучиться с работы. Это, как минимум, безответственно со стороны реализаторов, – возмущается жительница города Гульмира.

– У нас действительно закончились карты. Но это не значит, что их не будет. 11 января во второй половине дня они уже будут в наличии. Ведь нам нужно сначала изготовить их, потом отправить в Алматы для прошивки. В любом случае карт хватит на всех, – заверили в компании.

С первого января 2024 года в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь при безналичной оплате тариф на проезд составляет 100 тенге, при оплате наличными – 200 тенге. Ряды льготников пополнили пенсионеры. Отныне при наличии льготной проездной карты проезд в общественном транспорте для них составляет 50 тенге. Продажа карт для пенсионеров стартовала восьмого января. По городу определили шесть торговых точек, где будут их реализовывать. Однако 10 января в местах продаж образовались очереди.Между тем, в компании Smart Qala сообщили, что не ожидали такой поток пенсионеров в первые дни продаж. К слову, по городу уже продано шесть тысяч льготных транспортных карт.