В редакцию обратились родители учащихся СОШ №48, что в поселке Деркул. По их словам, их дети из Ускен аула (населенный пункт, примыкающий к Деркулу - прим.автора) занимаются дистанционно не только из-за морозов, якобы нет автобусов, чтобы добраться до школы.

- Детей забирал в школу автобус, но мы узнали, что тендер закончился, а новый еще не разыграли и нашим детям просто не на чем добираться до школы. Почему так происходит? Почему нельзя заранее решить эти вопросы? - вопрошают родители.

Между тем, в городском отделе образования сообщили, что данное учебное заведение последние два года арендует школьный автобус, своего автобуса у них нет. Согласно договору срок обслуживания заканчивается в конце года.