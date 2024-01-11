В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Ирина Ярикова. Женщина разыскивает своего младшего брата Николая Ярикова. В день исчезновения, 24 ноября 2023 года, мужчина направлялся домой в район Учужного затона со второй дачной. По рассказам женщины, пропавший состоит на учете в психиатрическом диспансере.

— Он в тот день пошёл пешком через Урал со своим знакомым. На обратно пути они разминулись. Последний раз моего брата видели около девяти часов вечера в магазине "Антошка" на второй дачной. Брат зашёл спросить дорогу, продавец посоветовала выйти на трассу в сторону посёлка Подстёпное, с тех пор его никто не видел. Первые дни поиски вели активно, его искали полицейские, спасатели и военные. Он мне снился, просит, чтобы я фотографии разослала на телевидение. Мне кажется, что его увезли на какую-нибудь отдаленную чабанскую точку и заставляют работать, — говорит Ирина Ярикова.

Николай ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с залысинами, глаза карие, брови чёрные. Мужчина сутулится и шепелявит.

Все кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о его место нахождении, просим сообщить по номеру телефона Ирины Яриковой: 8-(776)-167-05-82.