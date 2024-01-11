10 октября в детском саду «Балбобек» в микрорайоне Северо-Восток трехлетняя девочка получила ожоги лица, руки и обеих ног. Малышка ошпарилась бульоном. Она получила 20-25% ожогов кожных покровов. Тогда полицейские начали досудебное расследование по статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». А допустившие грубые нарушения воспитателя и нянечку уволили, исполняющая обязанности заведующей получила «строгий выговор».

Как выяснилось, 13 декабря досудебное расследование по уголовному делу прекратили. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что стороны заключили медиативное соглашение.

